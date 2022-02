“La Lega ha votato compatta per Casellati ma sulla rielezione di Mattarella ha fatto una cosa incomprensibile, perché a me non pare una scelta per l’Italia, che per la maggior parte vota centrodestra, rieleggere un rappresentante della sinistra. Perché devo votare uno del Pd? Io la vedo in un’altra maniera: uno che vota il centrodestra ha diritto di vedere i propri rappresentanti in ruoli istituzionali”. Sono le parole di Giorgia Meloni, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, su La7, sulla rielezione del capo dello Stato, che ha prodotto tensioni all’interno della coalizione che va da Forza Italia a FdI. La stessa Meloni ha rivelato di non sentire più Matteo Salvini da quel giorno: “Ma non è la prima volta che succede, è successo anche quando Mario Draghi è diventato presidente del Consiglio. Non è un tema personale, ma io penso che il centrodestra abbia ragione di esistere se è alternativo alla sinistra, sennò non serve e non esiste. Io voglio essere alternativa alla sinistra per cui così ho un problema” e “a questo punto”, ha concluso, “credo che serva chiarezza”.

Video La7