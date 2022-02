Sorpresa: l’Italia è forte anche nel curling, così forte da arrivare all’ultimo atto delle Olimpiadi non perdendo mai e costringendo gli avversari a un’onorevole resa. La coppia Stefania Constantini e Amos Mosaner è in finale per l’oro nel misto e quindi arriva una nuova medaglia certa per l’Italia. La prima, storica, nella disciplina olimpica introdotta a Torino 2006. Constantini e Mosaner hanno battuto la Svezia 8-1 con il match già in archivio al settimo end a causa dell’impossibilità del duo svedese di raggiungere gli azzurri con gli ultimi lanci.

Stretta di mano e fuori dalla pista. Un dominio. Il doppio italiano si presenta alla finale per il titolo olimpico, in programma martedì 8 alle 13.05, con un ruolino di marcia di 10 vittorie in dieci incontri disputati tra girone ed eliminazione diretta. L’avversaria sarà la coppia della Norvegia che ha battuto la Gran Bretagna per 6-5. Fino a ora nelle 9 gare del round robin gli azzurri hanno messo in riga Usa, Svizzera, Norvegia, Repubblica Ceca, Australia, Gran Bretagna, Cina, Svezia e nella notte anche il Canada, a primo posto già acquisito.

Poi lo strapotere contro gli svedesi in semifinale. I norvegesi Magnus Nedregotten e Kristin Skaslien, rispettivamente 32 e 35 anni, sono stati sconfitti nel girone da Constantini e Mosaner, al terzo incontro, per 11-8 che era valso il primo posto in classifica in solitaria, mai più mollato dagli azzurri. Nedregotten-Skaslien avevano conquistato il bronzo olimpico a Pyeongchang nel 2018 a seguito della squalifica degli atleti russi.