Positivo al Covid il giorno dopo aver vinto la medaglia alle Olimpiadi. È successo a Dominik Fischnaller, lo slittinista azzurro che domenica ha conquistato il bronzo nella prova del singolo ai Giochi invernali di Pechino 2022. Già prima dell’inizio della competizione, era risultato positivo al coronavirus il cugino Kevin Fischnaller, che ha dovuto rinunciare a prendere parte alla gara. Dominik invece ha passato indenne tutti i successivi tamponi di controllo, riuscendo così a vincere quella medaglia che quattro anni fa a PyeongChang gli era sfuggita per appena due millesimi.

Oggi invece è arrivata la positività: “Lo slittinista Dominik Fischnaller, atleta della delegazione italiana ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, è stato riscontrato positivo al tampone per Covid-19. L’atleta, totalmente asintomatico, è stato isolato e posto sotto osservazione medica a Yanqing”, ha reso noto il Coni in una nota. “Il Coni sta applicando rigidamente le regole stabilite nel Playbook del Cio per proteggere i partecipanti ai Giochi e la popolazione cinese. Auguriamo a Dominik una pronta guarigione“, si legge ancora nel comunicato.

La medaglia “ha tanto valore per me. Gli ultimi quattro anni sono stati difficili. Nel 2018 è mancato così poco al podio. Ora sono contento di aver conquistato la medaglia”, ha raccontato Dominik domenica. Poi aveva rivolto un pensiero proprio al cugino Kevin, costretto a saltare la gara olimpica del singolo maschile: “Sono stati giorni duri. Ho vinto la medaglia anche per mio cugino. Spero esca presto dal Covid – ha aggiunto – La dedica va alla mia famiglia ma anche a me stesso. Sono stati quattro anni duri e ci ho creduto. Da terra mi sono rialzato“. Proprio Kevin, dalla stanza di albergo in cui sta trascorrendo la quarantena, ha seguito la manche decisiva della tv esultando – come mostrato sul suo account Instagram – per la medaglia ottenuta dal parente.