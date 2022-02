“Abbiamo bisogno di potenziare la rete dei centri per l’impiego. Abbiamo 8mila persone che lavorano in questo settore, la Germania ne ha 80mila, la Francia 50mila”. A dirlo, al Teatro Massimo di Palermo, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ospite della tappa Italia domani – dialoghi sul piano nazionale di ripresa e resilienza. “Abbiamo fondi per assumerne 11mila dipendenti – ha detto – ma ancora non li abbiamo spesi”.