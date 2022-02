Nuovo sabato di proteste contro il Green pass e le restrizioni anti Covid. A Milano, dopo mesi di cortei, la Grande Alleanza Milanese ha organizzato un sit-in in piazza XXIV Maggio, al quale hanno partecipato poche decine di persone. I manifestanti hanno esposto alcuni striscioni e cartelloni con le scritte “Green Pass iniezione di tirannia, sotto ricatto solo l’Italia” e “No Green Pass, un popolo unito e libero” e scandito alcuni slogan contro il certificato verde e l’obbligo di vaccino per gli over 50. A Torino invece hanno percorso in bici alcune vie del centro storico, partendo da piazza Castello, per la manifestazione denominata ‘Draghi pedala’. “Il certificato verde impedisce alle persone di fare dello sport liberamente – hanno spiegato – ci costringono a non andare nelle palestre per fare attività fisica. L’ennesima restrizione che sta discriminando chi ha fatto la libera scelta di non vaccinarsi. Oggi ci stiamo riprendendo spazi di libertà, ci stiamo riprendendo le strade della nostra città”. Prima della partenza della carovana tra gli interventi c’è stato quello del giurista No vax Ugo Mattei, fondatore del Comitato Liberazione Nazionale e di Marco Liccione, leader della ‘Variante Torinesè, il quale ha annunciato per la prossima settimana un corteo, nonostante i divieti. “Noi questa volta lo faremo comunque”, ha detto al microfono