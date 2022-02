Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai (nomignolo datogli dal nonno quando era piccolo), è stato tra i finalisti di Sanremo Giovani 2021 con ‘Esagerata’. La vittoria gli ha assicurato un posto tra i Big in gara al 72esimo Festival di Sanremo, con il brano ‘Sesso Occasionale’, tra i cui autori c’è Paolo Antonacci (figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi). “Sono super felice. Dopo la botta di adrenalina del Festival di Sanremo, ci divertiremo coi miei fan. Voglio portare uno show divertente e malinconico. Prima dovrete guardare quello che succederà sul palco dell’Ariston e poi capirete meglio i miei show live”, ha dichiarato in una recente intervista a Radio Zeta.

Milanese, classe 1995, Alberto è sempre stato appassionato di musica, dedicandosi in particolar modo alle produzioni. Nel 2017 pubblica il suo primo album ‘To Discovery And Forget’, con lo pseudonimo Not For Us. Bisognerà attendere il 2019 per i primi singoli con il nuovo nome d’arte: Tananai. A gennaio 2020 è uscito per Sugar Music il brano ‘Giugno’, estratto dal suo EP intitolato ‘Piccoli Boati’. A marzo 2021 invece, una nuova fase della sua carriera artistica: con Polydor/Universal ha infatti pubblicato ‘Baby Goddamn’ a cui seguirà poi ‘Maleducazione’. Non finisce qui. Il cantautore, produttore e DJ ha preso parte anche al nuovo progetto discografico di Fedez, dal titolo ‘Disumano’. L’album – pubblicato il 26 novembre 2021 dalla Sony Music – tra le sue 20 tracce contiene anche ‘Le madri degli altri’, un feat tra Tananai e il marito di Chiara Ferragni. “È stato figo, del tutto naturale – ha raccontato a proposito della collaborazione -. Mi ha scritto: ‘Cavolo, fai della roba figa’. E da lì è nato tutto”.

Della vita privata, invece, non si sa molto. Solo a Le Iene ha rivelato qualcosa: “Sì, ho una fidanzata ma non vi dico chi è, sono riservato”, ha ammesso. Poi, sul proprio orientamento sessuale ha confessato: “Se sono fluido? Diciamo che ‘Non ho mai detto mai’. Però sì, ho fatto sesso in una situazione fluida‘”. Salvo cambiamenti dovuti al Covid, il giovane cantante si esibirà a Roma, presso Largo Venue, il prossimo 24 marzo mentre il 28 dello stesse mese sarà a Milano, ai Magazzini Generali.