L’inverno e le dure condizioni al confine tra Grecia e Turchia tornano a mietere vittime sulla Rotta Balcanica dei migranti. Secondo quanto riporta la tv di Stato turca Trt, che cita il ministero dell’Interno di Ankara, sono almeno 12 le persone morte a causa del freddo al confine esterno dell’Unione europea.

Secondo quanto riferito dal ministero in un comunicato, le vittime del freddo sono state respinte dalle guardie di frontiera di Atene mentre tentavano di passare illegalmente il confine e mettere piede in territorio europeo. Le forze di sicurezza di Ankara hanno individuato un gruppo di 22 persone vicino al valico di Ipsala alle quali, dicono, erano anche stati sottratti scarpe e indumenti, esponendoli maggiormente alle basse temperature della zona. Anche per questo, 12 di loro sono poi decedute per ipotermia. Resta da capire, però, chi abbia costretto queste persone a vagare per il territorio di frontiera senza i propri vestiti.