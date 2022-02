“Come è andato il mio incontro con Salvini? Diciamo che il tema dominante è stato il passato di verdura“. È il retroscena svelato nella trasmissione “L’aria che tira” (La7) dal giurista Sabino Cassese che conferma l’incontro con il leader della Lega durante la settimana quirinalizia, incontro a sua volta smentito dallo stesso Salvini.

Cassese si pronuncia anche sulla candidatura al Colle del capo del Dis, Elisabetta Belloni, negando la tesi di Matteo Renzi, secondo cui la funzionaria era incompatibile col ruolo di capo dello Stato: “La dottoressa Belloni è stata a lungo segretario generale del ministero degli Affari Esteri. E quella è stata la sua funzione principale. La carica di capo del Dis è stata assunta di recente e, tra l’altro – conclude – per una decisione presa dal governo attuale e dal suo presidente del Consiglio. Da questo punto di vista, quindi, non vedo nessuna incompatibilità né per la funzione attuale, né per il ruolo precedente. Non c’è dubbio che la sua candidatura fosse fattibile tecnicamente“.