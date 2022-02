“La comunità deve poter riflettere al proprio interno con tutte le sue componenti”. Così il leader del Movimento 5 stelle rispondendo all’Aria che Tira su La7 sulla possibilità di un chiarimento con Luigi Di Maio. Secondo Conte non si tratta di una “questione privata fra me il ministro” per questo il confronto, il chiarimento politico “va fatto nelle sedi e secondo le modalità opportune” perché nel Movimento “abbiamo una particolarità che altri partiti non hanno, noi le questioni le affrontiamo con la democrazia diretta, digitale”. “Ci dev’essere una discussione aperta, le modalità però le stabiliremo”, continua l’ex presidente del Consiglio che non vuole anticipare se il confronto sarà o meno online. “Gli iscritti saranno coinvolti nella misura in cui vogliono capire cos’è il M5S, qual è la direzione di marcia, chi siamo, cosa stiamo diventando. Questa discussione va fatta, io credo che il ministro Di Maio abbia posto le questioni in questa prospettiva”, conclude.