Nuovo botta e risposta tra Usa e Russia al Consiglio di sicurezza Onu sull’ Ucraina. L’ambasciatrice americana Linda Thomas-Greenfield al Palazzo di Vetro e il collega di Mosca Vassily Nebenzia hanno ripreso la parola a turno per accusarsi reciprocamente. “Non siamo sorpresi delle parole della Russia ma siamo delusi – ha detto la delegata di Washington – Ma le vostre azioni parleranno da sole“. Nebenzia, da parte sua, ha respinto le accuse ribadendo la posizione di Mosca, e ha lasciato l’aula prima che l’Ucraina prendesse la parola per un incontro con il segretario generale Guterres. La Russia ha proposto una nuova riunione del Consiglio di Sicurezza da tenersi il 17 febbraio, settimo anniversario degli accordi di Minsk, “per discutere della situazione per una soluzione in Ucraina”