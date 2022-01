“In primo luogo, voglio chiedere scusa. Mi dispiace per le cose che semplicemente non sono andate bene e mi dispiace per il modo in cui è stata gestita la questione. Capisco la rabbia delle persone”. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson riferendo alla Camera dei Comuni sul rapporto Gray relativo allo scandalo partygate. Il primo ministro conservatore ha affermato di aver capito la lezione e sottolineato che “cambieremo il modo in cui viene gestito Downing street”