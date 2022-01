Terzo giorno di votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. E accanto ai nomi proposti più o meno esplicitamente, spunta quello di Pier Ferdinando Casini, parlamentare, senza interruzioni, dal 1983, democristiano, ex Udc (centrodestra), ex presidente della Camera ma poi, nel 2018, eletto grazie al Pd. Moriremo tutto democristiani? Ne parla in diretta Peter Gomez.