“Quello che ha l’asso in mano e deve scegliere quando calarlo si chiama Matteo Salvini“, così a Radio Leopolda il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che poi continua: “Non ha deciso che fare, ma siccome queste sono le Olimpiadi della politica, il mio suggerimento sommesso è quello di usare le prossime ore per far prevalere la politica. Se cercano gli effetti speciali rischiano di fare la fine di Pierluigi Bersani”.