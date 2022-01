“La nostra stima è che ci sia il 50% delle classi in Dad”. Il governo ha spinto per confermare il rientro a scuola in presenza dopo le vacanze di Natale, ma secondo i presidi un alunno su due è già tornato alle lezioni da remoto. Si tratta di valutazioni a spanne, come ammette lo stesso Antonello Giannelli, presidente di Anp, associazione nazionale presidi, ai microfoni di Radio 24: “Ora aspettiamo i dati ufficiali“. Oggi infatti è il giorno della verità: il ministero dell’Istruzione pubblicherà i numeri della Dad. Dati che servono per comprendere il reale impatto della scuola sulla pandemia, così come per capire se la scelta di tornare in presenza nonostante il boom di positivi sia stata efficace o sia stata di fatto vanificata da isolamenti e quarantene.

“La ripresa della scuola c’è stata – spiega Giannelli – e il sistema ha tenuto, ma non avevamo dubbi su questo: questo sta avvenendo grazie all’impegno dei presidi e dei docenti e di tutto il personale. Non ci sono stati catastrofi ma c’è un enorme difficoltà gestionale. I presidi si stanno occupando solo della gestione sanitaria, non di tutto il resto”. Secondo il presidente di Anp “le regole vanno cambiate”, perché così “il sistema è complicato e farraginoso, le Asl non riescono a gestire la situazione”. “Ho letto moduli delle aziende sanitarie in cui si demanda al dirigente scolastico di disporre quarantene e isolamenti. Ci stanno usando come se fossimo dei ‘parasanitari‘, come se dicessero: ‘Decidi tu cosa fare'”, denuncia ancora Giannelli ai microfoni di Radio 24.

Una situazione frutto del continuo aumento dei contagi tra i più piccoli, che ha investito la scuola a ridosso delle vacanze di Natale e ora alla ripresa delle lezioni. Il boom di casi tra i bambini e i ragazzi lo si nota grazie ai dati diffusi dall’Istituto superiore di sanità, che monitora l’andamento dei positivi anche per fasce di età. Il ministero dell’Istruzione invece fino ad oggi non ha fornito numeri su contagi e classi in quarantena (quindi in dad), nonostante le numerose richieste anche de ilfattoquotidiano.it, che proseguono ormai da mesi. Tanto che gli stessi presidi valutano di mettere in piedi un sistema autonomo: “Non abbiamo dei dati nostri, ma stiamo pensando di organizzare un nostro sistema di rilevazione ed essendo tanti saremmo anche attendibili”, ha annunciato ancora Giannelli.