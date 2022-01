Botta e risposta tra la sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale e i fieristi campani che protestavano nel comune napoletano dopo l’annullamento della fiera in occasione della festa del Santo in seguito all’aumento esponenziale dei contagi. La categoria, hanno detto i loro portavoce, è alle strette dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia di Covid. La richiesta, quindi, è quella di poter continuare a lavorare “in sicurezza“. Una condizione difficile, secondo la sindaca, che ha sottolineato la difficoltà di poter organizzare bancarelle in tutto il paese e, contestualmente, un controllo serrato dei green pass. Abagnale ha quindi proposto loro di svolgere l’evento in una data a loro scelta da Aprile, ma uno rappresentanti ha fatto sapere che “ad Aprile non ci arriviamo”. Alla fine i manifestanti e la prima cittadina si sono congedati con l’impegno di sedersi a un tavolo per trovare una data – ha detto Abagnale – nel più breve tempo possibile.