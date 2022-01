“Quella del centrodestra è una scelta profondamente sbagliata, quella di candidare il capo politico più divisivo che possa esserci. Ogni capo politico è divisivo, ma quando pensiamo a Silvio Berlusconi e la storia di questi ultimi 25 anni è difficile pensare a un capo politico più divisivo di lui“. Lo ha detto Enrico Letta a gruppi e Direzione Pd riuniti in vista delle elezioni per il Colle. “Se si dovesse andare alle prime tre votazioni senza un accordo dovremo scegliere insieme e nostri alleati se andare su scheda bianca o convergere su un nome e dobbiamo decidere come comportarci se il centrodestra continuerà nella scelta sbagliata”