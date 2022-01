Un 44enne, già noto alla polizia per alcuni precedenti, è stato arrestato a Latina per le gravissime lesioni causate alle suocera che, nella tarda serata di ieri, hanno portato al decesso della donna. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, originario della Sicilia, ha colpito la donna, che da quanto si apprende dai giornali locali è disabile, per motivi ancora non chiari.

Le indagini per ricostruire la vicenda, coordinate dalla Procura di Latina, sono ancora in corso. Tuttavia, secondo la prima ricostruzione dei fatti, a trovare la donna agonizzante è stata la figlia, che non ha ricevuto risposta dal marito riguardo le evidenti lesioni da trauma sul corpo della madre. La figlia ha subito chiamato il 118 per chiedere aiuto. Gli agenti della Squadra mobile e della polizia locale, intervenuti sul posto, hanno anche faticato a far indossare la mascherina all’indagato prima di lasciare l’appartamento. La vittima è stata trasporta d’urgenza in ospedale, i medici hanno provato a salvarla con un delicato intervento chirurgico per rimuovere un vasto ematoma cerebrale, ma per lei non c’è stato nulla da fare.