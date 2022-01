“Si conferma una situazione epidemica acuta, con un’incidenza settimanale che ha raggiunto quasi 2000 casi per 100mila abitanti e con una velocità di trasmissione che rimane significativamente sopra il valore di 1″. Così il presidente Iss Silvio Brusaferro commentando il monitoraggio settimanale. Secondo Brusaferro: “È importante che l’andamento della crescita dei ricoveri possa essere invertito per cercare di evitare il sovraccarico dei servizi che già oggi sono fortemente impegnati”.

Anche le proiezioni a 30 giorni sui ricoveri per Covi19, sottolinea Brusaferro, “mostrano una probabilità di occupazione dei posti letto di area medica significativamente presente in tutte le regioni”. Secondo le proiezioni il carico sarà maggiore, appunto, per i posti di area medico e “più contenuto” per le terapie intensive.