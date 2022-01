“La fascia di età 20-29 anni segnala il maggior numero di casi in aumento seguita dalle fasce 10-19 e 30-39”. Così Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, analizzando i dati settimanali del monitoraggio regionale Covid. La curva, specifica “è in crescita anche per le fasce di età ancora più giovani”. Guardando alle ospedalizzazioni nei più giovani, prosegue Brusaferro: “Sono limitate ma sono in crescita, anche se nell’ultima settimana sembrano in qualche modo contrarsi. Ma va ricordato che i numeri sono fortunatamente limitati”.

Parlando in generale, invece, sottolinea Brusaferro, l’età mediana di chi contrae l’infezione “è di 37 anni”, mentre chi viene ricoverato “ha un’età mediana di 67 anni”.