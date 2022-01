Sono 184.615 i nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, in leggero calo rispetto ai 196.224 di ieri. Cala anche il tasso di positività, che in virtù degli 1.181.179 tamponi analizzati si assesta al 15,6% (ieri era al 16%). Le nuove vittime sono 316 (ieri erano state 313). I ricoverati per Covid nelle terapie intensive sono 1.668, in calo per il secondo giorno di fila: sono uno in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite, con 156 nuovi ingressi (dato stabile). I posti letto occupati in area medica da pazienti positivi, invece, sono 17.648, 339 in più del giorno precedente. Nonostante il numero dei positivi abbia quasi triplicato il precedente record, toccato durante la seconda ondata (805.947 il 22 novembre 2020) i posti letto occupati nelle rianimazioni sono circa la metà di quelli di allora (1.668 vs 3.801): il dato è allo stesso livello di metà maggio 2021 (1.689 ricoverati il 18 maggio), quando la curva era in fase discendente dalla terza ondata.

2.222.060: Lombardia ne conta circa uno su quattro (550.496), con un incremento giornaliero di 41.050 contagi. Seguono l’Emilia-Romagna (242.685, +18.631), il Veneto (215.195, +19.811) e la Campania (205.402, +27.034). Dalla comparsa dell’epidemia in Italia il totale dei casi è di 7.971.068, di cui 5.609.136 dimessi o guariti e 139.872 deceduti. Il numero degli attuali positivi cresce ancora fino a quota appena lo scorso 4 gennaio erano quasi un milione in meno (1.265.297). Lane conta circa uno su quattro (550.496), con un incremento giornaliero dicontagi. Seguono l’(242.685, +18.631), il(215.195, +19.811) e la(205.402, +27.034). Dalla comparsa dell’epidemia in Italia il totale dei casi è di, di cuidimessi o guariti edeceduti.