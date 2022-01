Massimiliano Allegri ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport di non avere “le idee ancora chiare” sulla formazione che affronterà l’Inter mercoledì 12 gennaio. Eccetto un particolare: in porta ci sarà Mattia Perin e non Wojciech Szczęsny . “Tek (soprannome del portiere polacco) domani arriverà all’ultimo momento, c’è un protocollo definito”, ha detto l’allenatore juventino. “Tutti i giocatori sono vaccinati e lui è l’ultimo che si è vaccinato. Fino a mercoledì non ha green pass, può arrivare all’ultimo momento e va in panchina”. Secondo le attuali regole infatti, il portiere polacco non può soggiornare in albergo e prendere il bus con i compagni. Ma può scendere in campo, perché in quel momento sta svolgendo la sua attività lavorativa.

Allegri si riserva di scegliere i restanti giocatori, che scenderanno in campo a San Siro alle 21, dopo l’allenamento alla vigilia della finale di Supercoppa italiana, perché le incognite non sono poche. “Abbiamo giocatori non recuperabili“, ha dichiarato al quotidiano rosa. “Bonucci ha recuperato e domani ci sarà. Danilo non si sente sicuro: se lo avremo, forse la prima settimana a disposizione, altrimenti aspettiamo la sosta. Devo anche valutare le condizioni di Dybala, che è rimasto in campo 86 minuti e non era previsto che stesse in campo così a lungo”. Se la Juventus dovesse vincere la coppa, Allegri raggiungerebbe Marcello Lippi e Fabio Capello in cima alla classifica degli allenatori che hanno vinto più volte questo trofeo, quattro.