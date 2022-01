C’è almeno un indagato tra i delegati regionali scelti finora per partecipare all’elezione del prossimo presidente della Repubblica, in programma a Roma a partire dal 24 gennaio. È Gennaro Oliviero, presidente Pd del Consiglio regionale della Campania, accusato di traffico di influenze illecite nell’inchiesta su ipotesi di assenteismo, corruzione e gare d’appalto truccate all’Asl di Caserta che ha condotto a 12 arresti nel febbraio scorso. L’indagine è stata chiusa a fine maggio: la Procura di Napoli Nord contesta al politico di essersi adoperato sul direttore dell’azienda sanitaria per far prorogare un incarico al nipote di Luigi Carrizzone, uno degli arrestati, ex direttore del Dipartimento salute mentale. Oliviero si è dichiarato da subito a disposizione dei magistrati ed estraneo ai fatti. Oltre a lui, i “grandi elettori” campani saranno il governatore Vincenzo De Luca – indagato a propria volta per concorso in corruzione a Salerno – e la capogruppo di Forza Italia Annarita Patriarca, salvata dalla prescrizione in un’indagine per peculato (era accusata di rimborsi illeciti per 80mila euro nel periodo in cui era consigliera comunale a Gragnano).

In Lombardia, oltre al governatore Attilio Fontana e al presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, è passato a sorpresa Dario Violi (M5S) con 22 voti contro i 17 del nome indicato dal Pd, Fabio Pizzul (che si è fermato a 17). I dem hanno accusato il centrodestra di aver interferito nelle dinamiche dell’opposizione allo scopo di facilitare l’elezione di Silvio Berlusconi al Quirinale. Nel Lazio, invece, i prescelti sono il presidente della Regione Nicola Zingaretti con 29 preferenze, il presidente del Consiglio regionale Marco Vincenzi (Pd) con 31 e il capogruppo di Fratelli d’Italia Fabrizio Ghera con 11. In Liguria eletti il governatore Giovanni Toti e il presidente dell’assemblea Gianmarco Medusei (Lega) con 17 voti ciascuno e il consigliere dem Sergio Rossetti con 8. L’Umbria ha scelto la presidente della Giunta Donatella Tesei (Lega), il presidente del Consiglio regionale Fabio Squarta (Fratelli d’Italia) e il consigliere del Pd Fabio Paparelli. Per il Veneto, infine, partiranno per Roma Luca Zaia (governatore), Roberto Ciambetti (presidente del Consiglio regionale, Lega) e Giacomo Possamai (capogruppo del Pd).