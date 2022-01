L’automobile, inabissata per metà nel fiume Trebbia, è stata trovata per caso da un pescatore che ha dato l’allarme. Sono stati ritrovati così i corpi di quattro ragazzi di circa vent’anni che erano spariti da quasi 24 ore nel Piacentino. La zona è quella di Calendasco: secondo le prime ricostruzioni, i quattro avrebbero percorso per un tratto l’argine, passando da un campo agricolo, fino a quando non lo hanno oltrepassato e si sono ribaltati nel corso d’acqua.

Le vittime sono tutte della zona. Si tratta di Domenico Di Canio, 22 anni, di Borgonovo, William Pagani, 23 anni di Castelsangiovanni, Elisa Bricchi, 20 anni, di Calendasco e Costantino Merli, 22 anni di Guardamiglio, in provincia di Lodi. Del gruppo non si avevano più notizie da ieri sera e questa mattina le famiglie hanno denunciato la scomparsa. I quattro avevano trascorso la serata insieme per festeggiare il compleanno di uno di loro. Dai primi accertamenti dei carabinieri, pare che abbiano prima festeggiato in un bar di San Nicolò, un paese lungo la via Emilia Pavese, e successivamente si siano spostati in un altro locale alla periferia ovest di Piacenza. Poi, nel ritornare verso le rispettive abitazioni, hanno fatto una deviazione lungo l’argine del fiume nel comune di Calendasco, fino a raggiungere la riva dove poi è avvenuto il tragico incidente. Il sostituto procuratore Ornella Chicca è stata sul posto insieme ai carabinieri, in attesa che venisse recuperata dall’acqua: le condizioni della vettura potrebbero infatti fornire indicazioni utili sulla dinamica e sulle cause, al momento ancora incerte. Inoltre sarà importante stabilire chi dei quattro fosse alla guida del veicolo. Molto probabilmente nelle prossime ore la Procura di Piacenza potrebbe disporre sulle salme anche gli esami tossicologici.

“Una delle tragedie più grandi dell’ultimo ventennio perché ha coinvolto quattro giovani ventenni che hanno perso la vita”, ha detto all’Adnkronos il sindaco Filippo Zangrandi. “Sono stato lì fino ad ora per esprimere vicinanza alla comunità e a queste quattro famiglie piacentine, di cui una di Calendasco ed è stato straziante”. Insieme con il sindaco, erano presenti sul posto le autorità, i genitori e i parenti delle vittime e rappresentanti delle istituzioni.