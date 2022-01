Il leader dei portuali di Trieste e dei no green pass, Stefano Puzzer, ha contratto il Covid. Ad annunciarlo è stato lui stesso in un video pubblicato sui social: “Mia moglie è risultata positiva – ha raccontato – così anch’io ho fatto il tampone e sono risultato positivo”. Qualche giorno fa, durante una manifestazione, Puzzer si era sentito male. Poi aveva accusato un po’ di febbre. “Ma non sono felice – ha precisato nel video – perché una volta guarito otterrò il green pass. Io ce l’ho da ottobre, non l’ho mai usato e continuerò a non usarlo”.