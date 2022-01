A Sassuolo l’assessore all’Istruzione e la collega alla Cultura del Carroccio si sono dimessi perché non disposti a vaccinarsi e quindi sopravvisti del Super Green pass. Si tratta di Corrado Ruini e di Angela Ruini, entrambi esponenti della Lega nonché fratelli. I due hanno annunciato il loro passo indietro al sindaco Gian Francesco Menani e diffuso una nota: “Dopo una decisione meditata in questi ultimi tempi”, si legge nel comunicato congiunto, “per esigenze personali che non consentono il proseguimento del nostro mandato abbiamo deciso di rassegnare le dimissioni da assessori del Comune di Sassuolo“.

Entrambi gli assessori sono noti per le loro posizioni No vax e No Green pass: a spingerli alla decisione drastica sono state le nuove misure che impongono il Super Green pass agli over 50 per accedere ai luoghi di lavoro che entrerà in vigore dal 15 febbraio prossimo. Corrado Ruini in particolare, a dicembre scorso, era finito al centro delle polemiche per una delibera che stanziava dieci mila euro per conferenze nelle scuole superiori a sostegno del pensiero critico e contro la ‘dittatura culturale‘. L’opposizione aveva immediatamente collegato questa iniziativa alle già espresse posizioni No vax e No Green Pass dell’assessore. Ne era seguito un lungo dibattito che aveva interessato anche il sindaco e le forze politiche di centrodestra che sostengono l’amministrazione.