“Non farò finta di non avere visto o sentito gli insulti omofobi durante la partita. Non ci sono parole per spiegare quanto io sia deluso”. Sono le parole di Joshua Cavallo, giocatore dell’Adelaide United in Australia e primo calciatore professionista a fare coming out e a dichiarare la propria omosessualità, che con un lungo post su Instagram ha espresso il suo disappunto dopo l’episodio che l’ha visto protagonista durante la partita di A-League (la Serie A australiana) dell’Adelaide United sul campo del Melbourne Victory. Ha anche ringraziato coloro che avevano inviato messaggi di supporto all’indomani dell’incidente o che avevano denunciato gli insulti durante la partita e ha infine rivolto un messaggio direttamente al social media di Zuckerberg: “Per Instagram, non voglio che nessun bambino o adulto riceva i messaggi odiosi e offensivi che ho ricevuto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J O S H C A V A L L O (@joshua.cavallo)