Gli Stati Uniti non diventeranno “un Paese che accetta la violenza politica come norma”. Il presidente americano, Joe Biden, punterà su questo concetto nel discorso che terrà in occasione dell’anniversario dell’assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Donald Trump, dopo la vittoria del candidato Dem alle ultime Presidenziali. “Non possiamo permettercelo”, si legge nelle anticipazioni diffuse dalla stampa: “Saremo un Paese dove si permette a funzionari elettorali di parte di rovesciare la volontà legalmente espressa dal popolo?”, chiederà Biden che inviterà gli americani a “riconoscere la verità e a non vivere all’ombra di menzogne“. Parole che però non hanno trovato il sostegno della maggioranza degli esponenti Repubblicani, ancora fedeli al tycoon, che hanno deciso di disertare la ricorrenza preferendo far parte della delegazione guidata dal leader Mitch McConnell per partecipare ai funerali di un loro ex collega ad Atlanta, in Georgia.

E torna poi a ricordare gli attimi drammatici di quel 6 gennaio, l’attacco più grave alla democrazia americana a cui si è assistito nell’epoca moderna: “Oggi, un anno fa, la democrazia fu attaccata – ha scritto il Capo della Casa Bianca su Twitter – La volontà del popolo finì sotto assalto. E la nostra costituzione fronteggiò la più grave delle minacce”, ha detto annunciando che sta andando a Capitol Hill “per parlare del giorno dell’insurrezione, dello stato della democrazia americana e dove andremo da qui”.

Anche la vicepresidente, Kamala Harris, ha parlato per la ricorrenza ribadendo che “il 6 gennaio fu un assalto alla democrazia” in cui gli assalitori “tentarono non solo di distruggere l’edificio e le vite dei parlamentari ma i valori, le idee e le istituzioni che generazioni di americani hanno conquistato e difeso col sangue”.