“Il governo fa bene ad andare verso il green pass rafforzato sul lavoro, bisogna che tutti si vaccinino. È giusto non chiudere le scuole, i nostri ragazzi hanno già pagato dei prezzi pesantissimi e non possono pagare ancora per chi non si vuole vaccinare. Stiamo monitorando i contagi in Ama e Atac e i numeri sono sotto controllo, le aziende stanno implementando i protocolli di sicurezza”. Lo ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della commemorazione del 78° anniversario della deportazione di cittadini romani durante il nazifascismo.