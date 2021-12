Due ragazzini si sono appesi al treno Milano-Varese tra le stazioni di Mozzate e Carbonate (in provincia di Como). Il video è stato realizzato dal capotreno per testimoniare l’accaduto. Il macchinista, appena si è accorto della presenza dei giovanissimi fuori dal convoglio ha arrestato la corsa del treno.

Ancora ignote le cause del gesto, ben oltre il limite della stupidità, forse una assurda prova di coraggio o, semplicemente, una bravata da pubblicare in rete.

I due si erano appesi alle maniglie esterne, proprio in testa al treno. Appena il convoglio è stato fermato i due giovanissimi si sono allontanati correndo. In corso le indagini per risalire alla loro identità.