“Noi facciamo ricorso al Tar, oltre a un esposto alla Corte dei Conti. Andiamo avanti con tutte le nostre iniziative. Ci auguriamo che il Comune di Milano riveda la sua posizione e ritiri la delibera”. Lo ha detto in conferenza stampa Luigi Corbani, ex vicesindaco di Milano e oggi parte del Comitato ‘Sì Meazza’ che si oppone alla demolizione dello stadio San Siro e alla sostituzione dell’impianto con un nuovo stadio pronto entro il 2027. Il comitato chiede che “si apra un tavolo di trattativa cui noi siamo disponibili a dare dei suggerimenti e a fare delle proposte. Qualcuno dice anche a farsi carico della gestione del Meazza? Possibile, troviamo degli interlocutori adeguati. Siamo disponibili a risolvere il problema mantenendo il Meazza”. Ieri, martedì 21 dicembre, Inter e Milano hanno annunciato il concept scelto per la costruzione del nuovo impianto, ossia quello dello Studio Populous. Il Meazza sarà mantenuto comunque fino alle Olimpiadi invernali del 2026