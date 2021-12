L’ipotesi obbligo vaccinale “resta sempre sullo sfondo, non è mai stato escluso“. Lo ha detto il premier Mario Draghi durante la conferenza stampa di fine anno. “L’obbligo è stato già esteso ad alcune categorie, valuteremo l’estensione ad altre categorie. Non so se sarà discusso domani in cabina regia ma se i dati continuano a peggiorare sarà oggetto di discussione in tempi brevissimi”, ha rimarcato il presidente del Consiglio