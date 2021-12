“Dobbiamo essere preoccupati per la diffusione della variante Omicron del Covid 19, ma non c’è ragione di farsi prendere dal panico. Non è come nel 2020, oggi gran parte della popolazione è vaccinata“. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden parlando in tv alla nazione. “I non vaccinati hanno buone ragioni per essere preoccupati, mentre i vaccinati e chi ha fatto il booster, molti di meno, potranno passare le festività di fine anno come programmato”.