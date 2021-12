Un incendio, che sembra sia stato innescato da un corto circuito, ha causato la morte di una bimba di appena due anni e mezzo, Ginevra Manganello. La tragedia è avvenuta in un’abitazione di via San Giuseppe, nel centro storico di Palma di Montechiaro, ad una trentina di chilometri da Agrigento. Il rogo si è sviluppato in una palazzina a due piani che si affaccia su una antica scalinata ed è divampato fino all’ultimo piano dell’edificio, dove la piccola Ginevra stava dormendo nella stanza da letto. La madre della bimba e la zia, che si trovavano al piano terra, hanno cercato immediatamente di raggiungerla per metterla in salvo ma sono state fermate dalle fiamme che ormai erano già altissime. Inutile anche l’intervento dei vigili del fuoco che quando sono riusciti a superare il muro di fiamme e la densa cappa di fumo nero per la piccola ormai non c’era più nulla da fare.

Si ipotizza che il corto circuito che ha innescato l’incendio sia stato forse causato dall’impianto di condizionamento dell’abitazione. La Procura di Agrigento, diretta da Luigi Patronaggio, ha subito aperto un’inchiesta. La Pm Maria Barbara Cifalinò, che sta coordinando le indagini, si è recata subito sul luogo della sciagura disponendo il sequestro dell’edificio. Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato che stanno al momento eseguendo i primi accertamenti richiesti dalla magistratura.