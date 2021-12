“Per effetto della tagliola scattata al Senato” sul ddl Zan contro l’omotransfobia “per sei mesi il tema non può essere proposto. Dunque, vogliamo arrivare ad aprile alla possibilità, dopo una grande mobilità sui territori, per rilanciare la sfida nell’ultima parte della legislatura. E abbiamo deciso di usare lo strumento delle Agorà democratiche“. Lo ha annunciato il segretario del Pd, Enrico Letta, in una diretta Instagram assieme al deputato del Pd, Alessandro Zan, primo firmatario del ddl contro l’omotransfobia, bloccato per sei mesi in Senato dopo la tagliola. “Cinque Agorà straordinarie, da febbraio ad aprile, in cinque grandi città da nord a sud, Milano, Padova, Firenze, Taranto e Palermo, per rilanciare l’attenzione, la riflessione e la mobilitazione”