Scontro in diretta a L’aria che tira su La7 tra l’europarlamentare Francesca Donato e il virologo Fabrizio Pregliasco. Davanti alle teorie no vax dell’ex leghista, che ha parlato di “cosiddetti vaccini”, lo scienziato ha perso la pazienza: “Ma perché dice sempre scemenze? Non è accettabile, basta. I vaccini proteggono”. A smentire Donato anche il conduttore Francesco Magnani, che è intervenuto portando a sostegno di Pregliasco i numeri dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi per Covid, crollati rispetto all’anno scorso quando non c’era la disponibilità dei vaccini