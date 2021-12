Dopo l’informativa alla Camera in vista del Consiglio Ue, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha replicato parlando anche dell’ultima ordinanza sugli arrivi in Italia firmata dal ministro Roberto Speranza. ‘”Certo che sono stato informato” ha specificato il premier. “C’è la diffusione della variante Omicron che ci vede in una situazione favorevole”, l’incidenza “è minore allo 0.2%. In altri paesi Ue invece è molto diffusa, ad esempio in Danimarca o in Regno Unito, dove è diffusissima, perciò si è decisa la stessa pratica per chi arriva oggi in Italia dal Regno Unito: per entrare basta un tampone, non credo ci sia molto da riflettere”