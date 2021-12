Dopo il voto della Giunta, sarà l’aula del Senato a doversi esprimere, probabilmente a marzo 2022. Conte ha anticipa che in quel caso la decisione del Movimento 5 Stelle sarà differente rispetto al voto espresso in Giunta per le immunità del Senato: “Per quanto mi è stato rappresentato, posso preannunciare che credo che potremo esprimere pienamente un voto politico, che sarà invece di contrarietà a che arrivi questo conflitto di attribuzioni alla Consulta e che la vicenda si concluda invece qui in Parlamento”, ha concluso l’ex presidente del Consiglio.