“Non si può operare una redistribuzione togliendo ai più poveri per ridistribuirlo alle fasce medie o altro, o alle imprese. Non ha nessuna logica, politica ed economica”. Lo ha detto il leader M5S Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con Mario Draghi a Palazzo Chigi, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle dichiarazioni di Matteo Salvini che propone di fare uno sforzo in più sulle bollette prendendo le risorse dal Reddito di cittadinanza