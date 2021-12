Si chiama Marco Marchesin, è un (ex) No Vax cinquantenne di Piacenza. Con il respiro corto lancia il suo disperato appello, affidato a una diretta facebook lo scorso 6 dicembre. “Non fate come me, ho sbagliato – dice rivolgendosi ai suoi amici dall’ospedale a Piacenza -. Ho pochissima forza, non pensavo di arrivare qui. Non ho il vaccino. Molti dei presenti qui non ce l’hanno. Ci ha da poco lasciato una ragazza di 41 anni, morta di Covid”. Da sotto il casco poi conclude con un filo di voce: “Vaccinatevi. Non fatevi uccidere dalla malattia. Vaccinatevi. Scegliete il vaccino che meglio ritenete opportuno. Ne avete di due tipi, quattro case farmaceutiche. Vaccinatevi, non è uno scherzo, di questo si muore. Questa malattia brucia i polmoni. Vaccinatevi, non fate come me, che ho aspettato, è un inferno”.