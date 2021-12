Undici casi di Omicron in Italia, con altri casi sospetti in attesa di conferma, e un quadro europeo già “molto grave” che, a causa della diffusione della nuova variante, unita al “periodo festivo” può “peggiorare” ulteriormente. Alle porte delle feste natalizie è questa la fotografia della situazione. I numeri, ancora limitati e non esaustivi, sono stati forniti dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro: “Attualmente in Italia ci sono 11 sequenze di variante Omicron, altre sono sospette, e colpiscono più regioni”, ovvero Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Bolzano. “Riguardano casi di persone che avevano transitato in Sudafrica o loro contatti stretti “, ha spiegato il numero uno dell’Iss.

Se attualmente il monitoraggio italiano – in attesa dei risultati della flash survey effettuata lunedì – non restituisce un quadro allarmante per la nuova variante, l’Agenzia europea per la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc) avverte su quanto sta avvenendo in Europa, ormai da mesi epicentro della nuova ripresa del contagio a livello mondiale: “Siamo in una situazione molto grave con alti livelli di trasmissibilità del Covid”, ha spiegato la direttrice Andrea Ammon avvertendo che “il prossimo periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano, può peggiorare le cose”. E con “l’espansione ulteriore che attendiamo dalla variante Omicron la situazione potrebbe passare veramente di male in peggio”. Motivo per cui “occorre prendere altre misure di prevenzione, in parallelo ad un’espansione della vaccinazione”.

Tra i paesi del Vecchio Continente che ad oggi hanno registrato il maggior numero di casi di Omicron c’è il Regno Unito, che ha aggiornato il conteggio con 101 nuove sequenze che portano il totale a 437. L’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito spiegando che dei 101 nuovi casi, 72 sono stati confermati in Inghilterra, 28 in Scozia e uno in Galles. “Dalle prime indicazioni è emerso che la variante Omicron è più trasmissibile della Delta”, ha riferito il premier Boris Johnson. Tuttavia, ha detto un portavoce secondo quanto riporta Sky News, Johnson ha riferito ai ministri che è “troppo presto” per trarre delle conclusioni sulle caratteristiche della nuova variante. Intanto anche le autorità sanitarie delle isole Canarie hanno reso noto di aver diagnosticato il primo caso di contagio da Omicron conosciuto nell’arcipelago. Il paziente contagiato è un uomo “di mezza età”, vaccinato contro il Covid con ciclo completo, arrivato alle Canarie alcuni giorni fa dal Sudafrica. Intanto, sono in corso aggiornamenti su altri quattro casi positivi diagnosticati alle Canarie, aggiunge la nota del servizio sanitario regionale.