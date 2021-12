Un ospedale bavarese, la Rottal-Inn Kliniken, ha provato un ultimo tentativo per convincere i no vax a vaccinarsi, pubblicando sui suoi canali social una foto con tutti i farmaci necessari ai pazienti in terapia intensiva. “Armi nella lotta contro il Covid-19. Ecco tutti i farmaci e gli alimenti liquidi che vengono somministrati a un paziente con coronavirus gravemente malato e ventilato nella nostra unità di terapia intensiva – AL GIORNO”, ha scritto la clinica, sottolineando che “la vaccinazione può proteggere da questo”. Il post, che invita a riflettere, ha ricevuto centinaia di like e condivisioni.

Qualche giorno fa la portavoce del governo tedesco, Ulrike Demmer, è tornata a parlare di “situazione drammatica”, spiegando che la Germania è arrivata “al punto che bisogna pensare a nuove strade per fronteggiarla”. Le nuove misure sono in via di decisione a Berlino e Olaf Scholz ha già annunciato la possibilità di un processo legislativo per introdurre l’obbligo di vaccino generalizzato. Una decisione che spetterà al Bundestag, è stato chiarito dal cancelliere in pectore, alla luce della bassa quota di vaccinati nella Repubblica federale, pari al 68,6%.

Foto Facebook Rottal-Inn Kliniken