Sorride in foto il deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie e così fanno i membri della sua famiglia: ognuno di loro impugna un mitra, alle spalle un albero decorato. Questa la cartolina di Natale, postata su Twitter. E c’è anche un messaggio per Babbo Natale: “Porta le munizioni”. Le polemiche si sono sollevate in poco tempo, da più fronti. Soprattutto perché è molto recente l’ultimo (dei tanti) casi di strage da arma da fuoco, avvenuto in Michigan. Un quindicenne è accusato di aver ucciso quattro studenti e di aver ferito altre sette persone davanti all’ Oxford High School. A regalargli la pistola erano stati proprio i suoi genitori, ora agli arresti.

Merry Christmas! ????

ps. Santa, please bring ammo. ???? pic.twitter.com/NVawULhCNr — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 4, 2021

Fra i tweet di risposta emerge quello di Fred Guttenberg, attivista impegnato contro la violenza armata: due foto, il primo piano di sua figlia e a fianco una lapide: “Dato che condividiamo le foto di famiglia, ecco le mie. Una è l’ultima foto che ho scattato a Jaime, l’altra ritrae il suo luogo di sepoltura a causa della sparatoria alla scuola di Parkland. L’assassino della scuola del Michigan e la sua famiglia erano soliti scattare foto come le tue”. La figlia di Guttenberg ha perso la vita nel corso della strage avvenuta in un’altra scuola, Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland. L’ex studente (era stato espulso) Nikolas Cruz, 19 anni, ha ucciso almeno 17 persone e ne ha ferite 15. Aveva usato un AR-15, un fucile semiautomatico utilizzato in altre stragi di massa.