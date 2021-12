Vietare la rieleggibilità del presidente della Repubblica e abolire il semestre bianco. È l’obiettivo del Pd che ha depositato un disegno di legge costituzionale che modifica gli articoli 85 e 88 della Costituzione. Nell’articolo 1 del ddl si chiede di aggiungere al primo comma dell’articolo 85 della Costituzione che il presidente della Repubblica “non è rieleggibile“. L’articolo 2 del ddl chiede di abrogare il secondo comma dell’articolo 88, ovvero il semestre bianco quando il presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere o una di esse negli ultimi sei mesi del suo mandato. Il ddl porta la firma dei senatori Dario Parrini, Luigi Zanda e Gianclaudio Bressa.

“L’impossibilità di sciogliere il Parlamento per sei mesi costituisce una rottura della continuità del nostro sistema, che deve poter prevedere una via di uscita costituzionale da qualsiasi eventualità di stallo parlamentare”, spiega Zanda intervistato dal Sole 24 Ore. Quanto alla rieleggibilità del Capo dello Stato, “si tratta di una modifica opportuna che è conseguenza dell’abolizione del semestre bianco”, prosegue Zanda, che assicura: “Non c’è alcuna connessione tra la nostra proposta mia e l’appuntamento per la scelta del prossimo Presidente”. La prossima elezione del presidente della Repubblica “sarà certamente più difficile” rispetto alle dodici precedenti. Questo per via della “frammentazione del Parlamento”, spiega il dem, e per la “concomitanza della crisi economica con l’emergenza sanitaria”.

A chiedere il divieto di rielezione del capo dello Stato e l’abolizione del semestre bianco erano stati in passato Antonio Segni e Giovanni Leone. Una proposta ora riassunta nel ddl del Pd che evidentemente deve trovare il favore anche di Sergio Mattarella. Ricordando i suoi precedessori l’attuale presidente della Repubblica si è più volte soffermato sul fatto che sia Segni che Leone avevano proposto di vietare espressamente la rielezione del capo dello Stato. Interventi, quelli di Mattarella, arrivati a breve distanza dalla scadenza del suo settennato. E che equivalgono, evidentemente, a una indisponibilità del dodicesimo presidente a un’eventuale bis, finora sempre smentito dal diretto interessato. D’altra parte in più di 70 anni di Repubblica c’è un solo caso di presidente rieletto: quello di Giorgio Napolitano nel 2013.