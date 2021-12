“Vorrei ricordare quello che scrive il Lancet. Ha detto che è assolutamente sbagliato parlare di una pandemia dei non vaccinati, perché il ruolo dei vaccinati nel trasmettere il virus è assolutamente rilevante. E poi vorrei chiedere come mi spiega che l’articolo che ho salvato sul mio telefono non si trova più”. Così la vicequestore no green pass Nunzia Schilirò intervenendo su la La7 a Non è l’Arena chiede a Luca Telese, presente in studio, spiegazioni su una presunta cancellazione di un articolo dal web. “Non faccia complottismo”, risponde secco il giornalista. Poco dopo arriva la smentita, direttamente dal conduttore Massimo Giletti: “Eccolo, ci ho messo 8 minuti a cercarlo”.