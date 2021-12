“Abbiamo, durante i mesi passati, sviluppato altre versioni del vaccino anti-Covid, proprio per tentare di essere pronti nel caso di nuove varianti” di Sars-CoV-2. “Poi, allo stesso tempo, ci siamo messi in moto per generare un vaccino che, appunto, è disegnato proprio per questa nuova variante” Omicron “e dovremmo essere in grado di iniziare degli studi clinici a gennaio“. Lo ha spiegato Andrea Carfi, Chief Scientific Officer di Moderna, ospite di ‘e-Ventì su Sky Tg24. “Moderna – ha evidenziato – ha dimostrato nei mesi precedenti di essere in grado di partire dalla sequenza e di arrivare a studi clinici entro 40-60 giorni. Quindi speriamo, entro gennaio, di poter fare anche questi test”