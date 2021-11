“Sappiamo che i virus mutano e siamo pronti. Credo che dobbiamo essere molto cauti adesso: non sappiamo se sarà necessario (modificare i vaccini, ndr), ma abbiamo dei piani e lavoriamo con i regolatori internazionali per garantire di essere pronti al peggio anche se speriamo per il meglio”. A dirlo Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) in audizione al Parlamento europeo. “Abbiamo molti più strumenti adesso rispetto all’anno scorso contro questa pandemia: i vaccini restano lo strumento chiave”.