Un’autocisterna che trasportava 40mila litri di benzina si è ribaltata e incendiata sulla Flaminia, tra Spoleto e Terni. Sul posto Vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale dell’Anas. La strada è chiusa al traffico per permettere ai Vigili del Fuoco di mettere in sicurezza il mezzo. L’autista, ferito, è stato trasportato in ospedale. Ecco le immagini delle operazioni di spegnimento.