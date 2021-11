Silvio Berlusconi, visibilmente commosso, ha reso omaggio alla camera ardente di Ennio Doris, allestita presso Palazzo Archimede a Basiglio. Il presidente di Forza Italia, legato da lunga amicizia al fondatore di Banca Mediolanum, era accompagnato dal figlio Piersilvio e dalla compagna Marta Fascina. Berlusconi si è trattenuto per diversi minuti in preghiera davanti al feretro di Doris, mentre su degli schermi scorrevano le fotografie che ripercorrevano la vita del defunto, molte delle quali in compagnia dello stesso Berlusconi. Berlusconi si è poi fermato a parlare a lungo con i figli di Doris, Sara e Massimo, e poi col presidente del cda di Banca Mediolanum, Giuseppe Pirovano.