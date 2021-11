La Svezia ha eletto la sua prima premier. Con 117 voti favorevoli, 57 astenuti e 174 contrari, il parlamento svedese ha votato la fiducia alla nomina di Magdalena Andersson come nuova prima ministra del paese. Secondo il sistema svedese, un candidato premier non ha bisogno della maggioranza favorevole, basta che non abbia quella contraria. Così Andersson, 54 anni, ex ministra delle Finanze nel governo di Stefan Löfven, è il nuovo primo ministro della monarchia parlamentare.

Dopo aver sostituito Löfven alla guida del Partito socialista il 4 novembre, Andersson ore prende il suo posto anche in parlamento, dopo le doppie dimissioni dell’ex premier. La prima volta a giugno, dopo che il parlamento gli aveva votato la sfiducia sul contestato piano per la regolamentazione dei prezzi degli affitti degli appartamenti di nuova costruzione. Il mese successivo lo stesso Parlamento lo nuovamente eletto capo del governo, ma ad agosto Löfven ha annunciato che si sarebbe dimesso al congresso del Partito socialista.

Andersson, già premier ad interim, guiderà l’attuale governo fino alle prossime elezioni, previste nel settembre 2022. Su Twitter si è levato un coro di congratulazioni, dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha ricordato come “quando si tratta di lavoro sul clima e l’innovazione” la Svezia sia “sempre pioniere”. E in senso figurato parla di “soffitto di vetro che si rompe” la commissaria europea agli Affari interni, la svedese Ylva Johansson. Andersson è la quinta prima ministra in Europa. Insieme a lei ci sono Kaja Kallas in Estonia, Ingrida Simonyté in Lituania, Katrín Jakobsdóttir in Islanda e Sanna Marin in Finlandia, escludendo dalla lista l’uscente Angela Merkel in Germania.