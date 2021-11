Il Movimento 5 stelle organizza una conferenza stampa di presentazione della Fase 2 delle Comunità Energetiche, la soluzione a disposizione dei cittadini per abbattere i costi delle bollette, dal titolo “L’energia condivisa conviene a tutti”. Con la pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della Direttiva europea RED II, che aumenta la potenza degli impianti e la dimensione delle configurazioni delle CER, infatti, si legge nella didascalia dell’evento, è in mano agli italiani una soluzione strutturale per abbattere i costi in bolletta e puntare alla democrazia energetica. Al convegno intervengono Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle; Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali; Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica; Ilaria Fontana, sottosegretaria al ministero della Transizione Ecologica; Davide Crippa, presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle Camera; Maria Domenica Castellone, presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle Senato; Gianni Pietro Girotto, presidente Commissione Industria Senato. Presente con un videomessaggio anche il garante del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo.